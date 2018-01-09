Президент вновь письменно обратится с посланием к народу Казахстана

10 января президент Казахстана намерен обратиться с ежегодным посланием к народу Казахстана. В нем будет определено 10 приоритетных задач, заявил во вторник в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев.

«Сегодня человечество вступает в новую эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир, глобальные технологические звенья несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в тридцатку наиболее развитых стран. 10 января в среду, будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции», - заявил Назарбаев.

Он отметил, что видит 10 основных задач, которые предстоит реализовать: «Первое направление: казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Второе: следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства».

В-третьих, по словам президента, нужно поднять на новый технологический уровень промышленный комплекс. Это повысит производительность труда в аграрной отрасли, экспорт переработанной продукции. В четвёртых, нам нужно и дальше развивать транспортную и логистическую инфраструктуру, внедрять цифровые технологии и создание интеллектуальной транспортной системы сократить перевозку грузов и повысить прибыль от транзитных перевозок.

Пятое — применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.

Шестое — по мнению президента, стране необходима «Перезагрузка» финансового сектора: «Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка. Седьмое — новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания. В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты.

В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%». Президент пообещал, что эта тенденция будет продолжена.

По его словам, в 2018 году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновлённого содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтверждённой квалификации.

Восьмая основная задача, стоящая перед страной — эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.

Девятое — верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики. Десятое — внедрение технологий «Смарт сити» позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.