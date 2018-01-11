В Караганде из-за погодных условий отменили занятия в школах

В Караганде из-за ухудшения погоды отменили занятия для школьников второй смены, сообщает акимат города.

«11 января. Температура: -10-15°. Ветер: 10-15 м/с. Занятия отменяются в 0-9 классах II смены», - говорится в сообщении отдела образования города.

Также по информации ДЧС области, 11 января с 08.20 из-за метели и ограничения видимости закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Ранее управление образования Астаны сообщило, что в четверг из-за метели в городе отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены, а также для студентов колледжей 1 и 2 курсов.

По данным РГП «Казахавтодор», закрыты дороги в четырех областях Казахстана. В Акмолинской области с 08:30 утра также из-за непогоды закрыто движение по всем направлениям. Тоже самое произошло в Карагандинской области с 08:00.