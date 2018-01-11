В Астане приостановили работу пригородных маршрутов общественного транспорта

В «Астана LRT» сообщили о приостановлении движения пригородных маршрутов общественного транспорта. По данным столичного ДВД, за истекшие сутки зарегистрировано более 60 ДТП, один человек получил травмы, погибших нет.

«Уважаемые пользователи общественного транспорта! Сообщаем о том, что в связи с ухудшением погодных условий, а также закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315 и 316», - говорится в сообщении пресс-службы «Астана LRT» в Facebook.

Также в связи с погодными условиями полицейские Астаны призывают участников дорожного движения к внимательности и осторожности.

«В связи с ухудшением погодных условий просим водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями, не отвлекаться от управления автомобилем, быть внимательными при движении, пешеходов переходить проезжую часть в установленных местах», - призывают полицейские.

Водителей просят не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

«В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) для всех видов автотранспорта закрыты все выезды из города. За истекшие сутки зарегистрированы более 60 ДТП, 1 человек получил травмы, погибших нет», - резюмирует пресс-служба ДВД.