Второклассник потерялся во время бурана в Астане

В четверг руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Астаны Софья Колышбекова заявила, что ученик одной из образовательных школ города потерялся в буран, сообщает Sputnik .

«Ребенок 2009 года рождения, учится во втором классе, зовут Руслан. Родители предупреждали его, что уроки отменены, но ребенок не послушался и утром в 7:44 пошел в школу. На данный момент проводится комплекс розыскных мероприятий», — сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, ребенок проживает в жилом комплексе «Кулагер» в Астане.

Ранее сообщалось, что из-за метели в Астане отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены, а также для студентов колледжей 1 и 2 курсов. Позже в управлении образования сообщили, что занятия отменяются также и для учеников второй смены. На данный момент закрыт аэропорт и областные трассы. Из-за сильного ветра без электричества остался жилой массив восточнее поселка Ильинка.

В Караганде также отменены занятия для школьников второй смены и закрыто движение для всех видов автотранспорта.

АПД: Школьника нашли.