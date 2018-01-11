Аэропорт Кокшетау закрыт из-за погодных условий

По данным информагентства, аэропорт Кокшетау будет закрыт сегодня до 16.00 в связи с погодными условиями.

«В ближайшие сутки по области ожидается метель, на завтра также прогнозируется метель, но слабее. Возможно, сегодня после 16.00 погода не улучшится. Пока ветер усиливается, все в штормовом режиме», - сообщил Казинформу начальник отдела метеорологических прогнозов РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Даниель Жумажанов.

В четверг в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Предварительно сообщалось, что аэропорт приостановит работу до 13:00, однако позже это время перенесли до 15:00.

Также из-за метели отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены и второй смены, студентов колледжей 1 и 2 курсов Астаны. В Караганде тоже отменены занятия.

Движение на автодорогах закрыто в четырех областях Казахстана. Из-за сильного ветра без электричества остался жилой массив восточнее поселка Ильинка.