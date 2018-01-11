Нашли школьника, пропавшего в Астане во время бурана

В четверг пресс-секретарь департамента внутренних дел Астаны Софья Колышбекова сообщила, что школьник потерялся во время бурана в столице. Его нашли в доме одноклассника, передает Sputnik .

Полицейские и учителя нашли ребенка, который отправился на школьные занятия, несмотря на оповещение об их отмене. По данным полиции, ребенок, 2009 года рождения, находился в доме его одноклассника, родители которого забрали заблудившегося мальчика.

«Мальчика нашли благодаря комплексным поисковым мероприятиям полицейских и учителей школы. В очередной раз хотим предупредить родителей быть бдительными, внимательно следить за сообщениями о погоде и отмене занятий в школах», − сообщила Колышбекова.

По словам матери ребенка, он ушел утром из дома по своей воле. «Он разбудил отца и попросил его спустить на лифте. Отец сказал ему, что из-за бурана занятия в школе отменены, попросил его раздеться и лечь спать. Сам отец уснул, а ребенок вышел из дома. В 07.12 мы связались с учителем, которая сообщила, что наш ребенок не пришел в школу», — рассказала мама.

В четверг в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Предварительно сообщалось, что аэропорт приостановит работу до 13:00, однако позже это время перенесли до 15:00. Приостановил свою работу и аэропорт Кокшетау предварительно до 16:00.

Также из-за метели отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены и второй смены, студентов колледжей 1 и 2 курсов Астаны. В Караганде тоже отменены занятия.

Движение на автодорогах закрыто в четырех областях Казахстана. Из-за сильного ветра без электричества остался жилой массив восточнее поселка Ильинка.