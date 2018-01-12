Из-за непогоды в Казахстане остаются закрытыми некоторые трассы

Из-за неблагоприятной погоды движение автотранспорта остается закрытым на дорогах из города Астаны, а также Павлодарской, Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».

По информации на сайте ведомства, в Павлодарской и Карагандинской областях из-за ограничения видимости, вызванного метелью, перекрыты все трассы, движение запрещено для всех видов автотранспорта.

Также по некоторым направлениям остаются закрытыми дороги из Астаны. В частности, закрыты участки Астана-граница Павлодарской области (16-205 км дороги Астана-Ерейментау-Шидерты), Астана-поселок Коргалжын (19-180 км дороги Астана-Коргалжын), Астана-село Нура (16-51 км дороги Астана-Кабанбай батыра), Астана-граница Карагандинской области (1275-1353 км трассы Екатеринбург-Алматы).

Вчера аким Астаны Асет Исекешев объявил чрезвычайную ситуацию природного характера, в ряде городов Казахстана из-за метели и буранов временно приостановили свою работу некоторые государственные учреждения и аэропорты.