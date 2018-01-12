Из-за непогоды в Казахстане остаются закрытыми некоторые трассы

По некоторым направлениям остаются закрытыми дороги из Астаны
Из-за неблагоприятной погоды движение автотранспорта остается закрытым на дорогах из города Астаны, а также Павлодарской, Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».
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