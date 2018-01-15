​Олеся Кексель назначена руководителем службы расследований Генпрокуратуры

Она возглавляла следственную группу по делам бывшего премьер-министра Серика Ахметова и бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель назначена руководителем службы расследований Генеральной прокуратуры, подтвердил корреспонденту Vласти заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов в кулуарах мажилиса.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые