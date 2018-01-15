Она возглавляла следственную группу по делам бывшего премьер-министра Серика Ахметова и бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева
​Олеся Кексель назначена руководителем службы расследований Генпрокуратуры
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель назначена руководителем службы расследований Генеральной прокуратуры, подтвердил корреспонденту Vласти заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов в кулуарах мажилиса.

«Да, она назначена. Руководителем службы расследований – спецпрокурором», - сказал Ахметжанов. Отвечая на вопрос, когда произошло назначение, он ответил, что «на прошлой неделе».

Ранее Олеся Кексель занимала должность заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Она возглавляла следственную группу по делам бывшего премьер-министра Серика Ахметова и бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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