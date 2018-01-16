Ранее Астана включилась в борьбу за проведение суперкубка-2019
Алматы претендует на проведение суперкубка УЕФА в 2020 году
ФОТО Жанары Каримовой

Алматы стал одним из претендентов на проведение матча за суперкубок УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) в 2020 году, сообщается на сайте УЕФА. Если город получит это право, то матч за звание сильнейшей команды Европы состоится на стадионе «Центральный».

«Выбор будет сделан в мае 2018 года. УЕФА получил заявки от девяти ассоциаций, которые заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА в 2020 году. Конкурс по выбору стадиона, где пройдет Суперкубок УЕФА-2020, начался 8 декабря 2017 года. Выразить заинтересованность в проведении матча ассоциации могли до 12 января этого года. Ассоциации, которые в 2020 году примут матчи финальной стадии чемпионата Европы, не могли претендовать на организацию Суперкубка УЕФА», - сообщили в УЕФА.

Кроме Алматы заинтересованность в проведении матча выразили еще восемь городов и стадионов – это стадион «Динамо» в Минске, «Национальный» стадион в столице Албании Тиране, стадион «Самми Офер» в израильской Хайфе, кишиневский «Зимбру», белфастский «Уиндзор Парк», «Драгау» в Порту, стадион «Олимпийский» в Хельсинки и «Стад-де-Нис» в Ницце.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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