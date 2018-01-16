«Нельзя было доводить до такой ситуации» - Тиникеев о забастовке шахтеров

Такое мнение он высказал во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций. «Ситуация, которая произошла, она тлела очень давно. Я думаю, что работодателю необходимо было давно повернуться к тем проблемам, которые накопились в шахтерской среде», - заявил Тиникеев.

Он напомнил о похожей ситуации, произошедшей летом прошлого года на шахтах, принадлежащих компании «Арселор Миттал» в Кривом Роге. «Была аналогичная забастовка, туда срочно вылетел Парамжит Калон (вице-президент компании - V) и погасил эти недовольства повышением заработной платы. Но, вернувшись в Казахстан, он не стал то же самое делать на наших предприятиях», - подчеркнул он.

Между тем, в последний раз шахтерам Карагандинской области повышали зарплату всего на 5,2%. «Представьте такую ситуацию, что, когда Лакшми Миттал (глава компании - V) просил девальвировать тенге, в связи с тем, что его продукция не пользовалась спросом, (власти) пошли ему на встречу. Но покупательская способность той заработной платы, которая была у рабочих, стала в два раза ниже. Естественно, к этой проблеме необходимо было повернуться и не доводить до такой ситуации, которая произошла», - считает заместитель председателя федерации профсоюзов. При этом он заверил, что с первого дня забастовки, профсоюзы включились в переговорный процесс, и каждый день участвовали в переговорах, спускались в шахту, встречались с людьми.

«Я приехал на второй день, буквально после своего избрания на шахту Тентекская, встречался с женами шахтеров, и со второй сменой шахтеров. И также выразил свою поддержку выдвинутым требованиям. И считаю, что в будущем, конечно же необходимо профсоюзам более вплотную работать с первичными организациями и вести диалог с работодателем заранее, не доводя до таких ситуаций», - заключил Тиникеев. Напомним, в декабре 2017 года около 800 шахтеров шахт Шахтинская, Ленина, Тентекская и Казахстанская объявили забастовку и четверо суток отказывались выходить из-под земли. Шахтеры еще четырех шахт также объявили наземную забастовку. Люди требовали 100-процентного повышения заработной платы, снижения пенсионного возраста и выдвигали ряд других требований, которых, в итоге не добились.