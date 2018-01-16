Нуржан Альтаев назначен вице-министром труда и соцзащиты

Нуржан Альтаев назначен вице-министр труда и социальной защиты, об этом во вторник сообщает сайт премьер-министра.

В ноябре 2017 года он приступил к работе вице-министра сельского хозяйства.

Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году — Академический инновационный университет. По специальности — юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году. В 2005–2012 годах занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012–2017 годах возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», палату предпринимателей Южно-Казахстанской области, работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».