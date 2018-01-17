Мажилис одобрил поправки в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Азербайджаном

Документ позволит развить сотрудничество налоговых служб обоих государств
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16 сентября 1996 года». Как сообщил депутатам министр финансов Бахыт Султанов, документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб между двумя государствами.
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