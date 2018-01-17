Документ позволит развить сотрудничество налоговых служб обоих государств
Мажилис одобрил поправки в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Азербайджаном
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16 сентября 1996 года». Как сообщил депутатам министр финансов Бахыт Султанов, документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб между двумя государствами.

«Предложенный вам для ратификации протокол позволит, во-первых, развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией. Во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции», - сказал Султанов.

Он также отметил, что документом внесены изменения в такие понятия, как «Казахстан», «Азербайджан» и «предприятие договаривающегося государства». Кроме того, актуализированы наименования налогов, на которые распространяется конвенции, уточнены положения статей, регулирующие резидентства в договаривающихся государствах и другие.

«Целесообразно остановиться на статистических данных о взаимной торговле с Азербайджаном. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил $2,8 млрд. Основными статьями казахстанского экспорта являются пшеница, сырые нефтепродукты и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар и лесные орехи», - рассказал глава Минфина.

Наряду с этим он добавил, что инвестиции из Азербайджана в Казахстан за последние 10 лет составили $168 млн, а инвестиции из Казахстана в Азербайджан - около $20 млн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Минобразования предлагает обсудить вопрос преподавания предметов на английском в школах по принципу добровольности
Новости
Сейтказы Матаев награжден орденом Сахарова «За мужество»
Новости
Контрольный пакет акций Жилстройсбербанка останется за государством - предправления банка
Loading...
Просматриваемые
Новости
Жилстройсбербанк планируется продать до конца года
Новости
Казахтелеком, Казтатомпром и Air Astana могут выйти на IPO в 2018 году
Новости
Аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера
Новости
Нашли школьника, пропавшего в Астане во время бурана
Новости
MEGA Alma-Ata будет перестроена
Новости
Разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медпомощи поручил Назарбаев