​Трое из пяти выбравшихся из горящего автобуса – граждане Казахстана, двое – Узбекистана

«Граждане Казахстана: Пернебек Максат, 1985 года рождения, Кыргызбаев Нуржан, 1968 года рождения, Танатаров Барат, 1978 года рождения. Все они жители Южно-Казахстанской области. Остальные двое — граждане Узбекистана: Исаков Ахрор, 1988 года рождения, Мырзахметов Исроилджан, 1980 года рождения», – пишет агентство.

Все они были осмотрены медиками:

«Наши (медики – прим.V) осматривают там, выжившие в госпитализации не нуждаются. На месте пострадавшим была оказана первичная помощь», – сообщила журналистам руководитель лечебного отдела областного управления здравоохранения Асия Тржанова.

18 января в около 9:30 утра (10:30 по времени Астаны) в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. На месте происшествия работает оперативный штаб. По предварительным данным, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана, направлявшиеся в Россию.

Между тем, несколько дней назад ДЧС Актюбинской области объявил акцию «Безопасный транспорт», объяснив это тем, что данная акция проводится и в связи с увеличением пожаров на автомобильном транспорте. Акция началась 15 января и продлится месяц — до 15 февраля. В Актюбинской области за 2017 год зарегистрировано 806 пожаров, из них 178 пожаров на транспорте. С начала 2018 года по сегодняшний день зарегистрировано 36 пожаров, из них 8 пожаров на автотранспорте. Основной причиной пожаров на автотранспорте является короткое замыкание электрических проводов.