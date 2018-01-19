Пять человек пострадали в результате вооруженного нападения на школу в Бурятии

Подросток с топором напал на учеников и учителя
Пять человек получили ранения в результате нападения подростка с топором на учеников и учителя школы в Улан-Удэ, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, передает ТАСС. Региональное управление Следственного комитета России сообщает, что подозреваемый в нападении подросток задержан.
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