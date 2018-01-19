Пять человек пострадали в результате вооруженного нападения на школу в Бурятии

Пять человек получили ранения в результате нападения подростка с топором на учеников и учителя школы в Улан-Удэ, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, передает ТАСС. Региональное управление Следственного комитета России сообщает, что подозреваемый в нападении подросток задержан.

«Пятеро пострадавших, это четверо детей и одна женщина 44 лет. Все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое - [в состоянии] средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь - дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ», - сказал Самбуев.

Ранее Коммерсант писал, что региональные следователи возбудили уголовное дело по части 3 статье 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) после нападения на школу в Улан-Удэ, в результате которого пострадали четыре человека. Региональное управление Следственного комитета России сообщает, что подозреваемый в нападении подросток задержан.

По предварительным данным, ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Причины нападения пока не установлены, добавили в СКР.