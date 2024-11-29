Закрытая презентация его книги «Плохие русские» прошла только в Алматы
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​В Астане отменили 4 лекции российского кинокритика Антона Долина
фото Afisha.uz

Виктория Натачиева, Власть

Российский кинокритик Антон Долин заявил об отмене почти всех своих мероприятий в Казахстане. Из пяти запланированных лекций-презентаций новой книги «Плохие русские» ему удалось провести лишь одно закрытое выступление в Алматы, сообщил он на своей странице в Facebook.

Кинокритик рассказал, что четыре лекции в Астане были отменены из-за отказа в предоставлении площадки, технических проблем и других обстоятельств.

Единственное из пяти мероприятие удалось провести в клубе «Жесть» в Алматы. Там он выступал под угрозами вызова полиции и возможного вмешательства спецслужб.

Долин отметил, что его выступления по времени совпали с визитом президента России Владимира Путина в Астану.

«Год назад меня отменили в Вильнюсе за то, что (якобы) помогаю Путину. А теперь такое впечатление, что отменили в Алматы и Астане, чтобы не портить Путину настроение (шучу, но не вполне)», — написал он в Facebook.

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