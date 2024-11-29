​В Астане отменили 4 лекции российского кинокритика Антона Долина

Закрытая презентация его книги «Плохие русские» прошла только в Алматы
Виктория Натачиева, Власть
Российский кинокритик Антон Долин заявил об отмене почти всех своих мероприятий в Казахстане. Из пяти запланированных лекций-презентаций новой книги «Плохие русские» ему удалось провести лишь одно закрытое выступление в Алматы, сообщил он на своей странице в Facebook.
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