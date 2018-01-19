В мечетях Казахстана пятничный намаз посвятят памяти погибших в сгоревшем автобусе

Верховный муфтий Казахстана направил телеграмму всем имамам республики с просьбой провести пятничный намаз за погибших при возгорании автобуса накануне, сообщается на официальном сайте духовного управления мусульман Казахстана.

Кроме того, Серикбай Хаджи Ораз направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана при пожаре в автобусе в Актюбинской области.

В минувший четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.