В мечетях Казахстана пятничный намаз посвятят памяти погибших в сгоревшем автобусе

Кроме того, Серикбай Хаджи Ораз направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана при пожаре в автобусе в Актюбинской области.
В минувший четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области, в списке 29 имен. Все погибшие, которые уже идентифицированы, - мужчины, жители Наманганской области, в возрасте от 19 лет до 41 года. Двое выживших узбекистанцев – жители того же региона.
Образованы комиссии, которые заняты расследованием происшествия, комиссию со стороны Узбекистана возглавил премьер-министр страны Абдулла Арипов.
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