МВД озвучило предварительную версию возгорания автобуса в Актюбинской области

К возгоранию автобуса в Актюбинской области могло привести использование "бензинового источника открытого огня в салоне", заявило министерство внутренних дел Казахстана в пятницу.

"На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - указывается в сообщении МВД.

Пресс-служба ведомства сообщила, что на данный момент уже опознаны личности 32 пассажиров.

Между тем Узбекистан выразил благодарность Казахстану за помощь пострадавшим и сотрудничество в расследовании причин возгорания автобуса, сообщил советник посольства Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов по результатам встречи делегации республики, членов правительственной межведомственной комиссии и руководства акимата Актюбинской области, информирует пресс-служба акима Актюбинской области.

«Произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли граждане Республики Узбекистан. Прежде всего, мы хотели бы выразить признательность президенту Казахстана, правительству, всем госорганам, которые создали благоприятные условия для работы. Надеемся, что все необходимые следственные мероприятия будут проведены оперативно, и мы сможем при содействии казахстанской стороны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были своевременно доставлены на родину» - сказал Рахимов.

18 января в Актобе прибыла делегация Республики Узбекистан в количестве 20 человек во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Рустамом Джураевым. В ее состав также вошли работники министерств здравоохранения, внутренних дел и дипломаты. Делегация выезжала на место происшествия, а также принимала участие в осмотре тел погибших.

«В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы специальных служб по изучению обстоятельств и выявлению причин трагедии, унесшей жизни 52 человек. Задействованы более 80 сотрудников и 30 единиц техники органов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, прокуратуры, акимата области, местных дорожных служб и других», - говорится в информационном сообщении .

Возгорание автобуса произошло накануне утром в Иргизском районе Актюбинской области, в пожаре погибли 52 человека, все они были гражданами Узбекистана.