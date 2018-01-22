В конце этого года его представят на обсуждение правительству
​Новый экологический кодекс планируется принять в 2019 году
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В 2018 году министерство энергетики планирует разработать новый экологический кодекс. Документ должен приблизить законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом в понедельник во время пресс-конференции в правительстве заявил глава ведомства Канат Бозумбаев.

«Министерством планируется разработка новой редакции экологического кодекса в этом году, чтобы привести экологическое законодательство нашей страны к нормам ОЭСР и стимулировать природопользователей к внедрению зеленых технологий», - заявил Бозумбаев.

Он заверил, что к разработке документа в текущем году министерство уже пригласило всех заинтересованных участников «в лице неправительственных организаций, экологов, общественности и международных экспертов».

«Где-то к декабрю мы планируем выйти в правительство уже с обсуждённым новым экологическим кодексом для того, чтобы в 2019 году провести его через парламент», - заключил министр

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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