​Новый экологический кодекс планируется принять в 2019 году

В 2018 году министерство энергетики планирует разработать новый экологический кодекс. Документ должен приблизить законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом в понедельник во время пресс-конференции в правительстве заявил глава ведомства Канат Бозумбаев.

«Министерством планируется разработка новой редакции экологического кодекса в этом году, чтобы привести экологическое законодательство нашей страны к нормам ОЭСР и стимулировать природопользователей к внедрению зеленых технологий», - заявил Бозумбаев.

Он заверил, что к разработке документа в текущем году министерство уже пригласило всех заинтересованных участников «в лице неправительственных организаций, экологов, общественности и международных экспертов».

«Где-то к декабрю мы планируем выйти в правительство уже с обсуждённым новым экологическим кодексом для того, чтобы в 2019 году провести его через парламент», - заключил министр