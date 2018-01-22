​Казахстан не сомневается в важности Минских переговоров по Украине - МИД

Казахстан не ставит под сомнение важность проведения переговоров по Украине в Минске и готов оказать поддержку реализации достигнутых там договоренностей, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.

«Казахстан всегда поддерживает так называемые минские договоренности по урегулированию ситуации вокруг Украины. В ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров на высшем уровне вопросы по данной проблеме поднимались исключительно с точки зрения важности реализации указанных минских договоренностей», - сказал Ашикбаев.

Он заявил, что «альтернативы мирному урегулированию этой проблемы нет». «Республика Казахстан не ставит под сомнение важность минской площадки. Как вам известно, глава государства был одним из архитекторов, скажем так, создания этой площадки. Более того, мы всегда подчеркивали готовность оказать поддержку реализации минских договоренностей».

«Казахстан не может безучастно наблюдать за происходящим (на востоке Украины - V.) конфликтом, особенно с учетом того, что Украина для нас является братским, близким государством, с которым мы развиваем всесторонние отношения в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях», - пояснил дипломат.

Вместе с тем Ашикбаев подчеркнул, что место проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависит от их участников. «Если стороны конфликта решат обратиться (к Казахстану - V.), то мы рассмотрим это обращение соответствующим образом», - резюмировал он.