​Более полумиллиона самозанятых уточнили свой профессиональный статус в 2017 году

В 2017 году более полумиллиона самозанятых казахстанцев вышли из теневого сектора экономики. Около 70 тыс. человек были зарегистрированы как предприниматели, сообщает в понедельник Казинформ со ссылкой на вице-министра труда и социальной защиты Нуржана Альтаева.

По его словам, в 2017 году ведомство начало работу по формализации самозанятых: «Мы выявили около 70 тысяч лиц, которые в данный момент зарегистрированы как предприниматели. Более 500 тысяч человек заключили трудовые договора и у них есть пенсионные отчисления. Поэтому мы будем продолжать эту работу. В каждом регионе будут созданы комиссии, в составе которых будут не только представители государственных органов, но и неправительственных организаций».

В своем докладе по законопроекту о социальном обеспечении вице-министр сообщил, что для формализации деятельности самозанятого населения вносятся поправки в закон об обязательном социальном страховании. Они конкретизируют категории лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, а также уточняют порядок и размеры отчислений в Фонд социального страхования.