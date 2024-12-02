Правительство обещает минимизировать последствия ослабления тенге для населения и бизнеса

Правительство Казахстана совместно с Национальным банком принимают меры по обеспечению стабильности на валютном рынке. Как заверил в понедельник в ходе брифинга заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, будут приняты «все необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий».

«В последние несколько недель наблюдаются определенные колебания на валютном рынке, выразившиеся в ослаблении курса национальной валюты. В связи с этим, понимая обеспокоенность наших граждан и бизнеса, правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке», - заявил Байбазаров.

Он подчеркнул, что корректировка курса тенге – «это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов».

Первым фактором Байбазаров назвал глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй связан с «некоторым снижением мировых цен на нефть». И третий – ослабление российского рубля.

«Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге», - пояснил он.

По его словам, сейчас, в этих условиях, главная задача правительства – не допустить ухудшения социального положения и благосостояния граждан и снизить негативное влияние на предпринимателей.

«Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения. У правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого», - заверил глава Миннацэкономики.

Байбазаров подчеркнул, что все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объеме. В частности, с 1 января 2025 года будет ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии – на 6,5%. Также продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии.

По словам министра, в республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге.

Кроме того, для сохранения стабильности цен на потребительские товары, правительство совместно с Нацбанком и местными исполнительными органами продолжит реализацию комплекса мер по сдерживанию инфляции, в том числе за счет насыщения внутреннего рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов.

«Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая. К зимнему и весеннему межсезонью сформированы значительные продовольственные запасы», - заверил Байбазаров.

Вместе с тем, добавил он, для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что «позволит обеспечить рынок необходимыми объемами продукции и предотвратить ценовые колебания».