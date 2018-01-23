«То статистика виновата, то акты сданы не вовремя», - премьер о реализации «Нурлы Жер»

Несмотря на то, что реализацию программы «Нурлы Жер» в прошлом году госорганы завершили с хорошими результатами, все же есть еще ряд проблем, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Он подчеркнул, что людей не должны волновать проблемы подрядчиков и государства, граждане должны получать свое жилье вовремя.

«Прошедший год был для нас первым в реализации программы Нурлы жер. Мы завершили его с хорошими результатами. в 2017 году свыше 11 млн нового жилья сдано в эксплуатацию. Если смотреть за годы независимости и в советское время, такого еще не было», - сказал Сагинтаев.

В этой связи он поручил сохранить такие темпы строительства.

«Как отмечали только что коллеги, со стороны акимов было упущение: то статистика виновата, то подрядчики вовремя не сдали акты, хотя дома уже построены. Для населения это необъяснимая ситуация, это уже работа самих госорганов, поэтому, я думаю, в этом году мы не допустим таких погрешностей в нашей работе», - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что глава государства поручил к 2030 году довести жилищные условия для граждан до 30 квадратных метров на человека, а это «ежегодный рост до 10 процентов». «Мы должны в этом году плюсом выйти на миллион квадратных метров. И если мы каждый раз будем ссылаться на кого-то, это будет неправильно. Уважаемые коллеги, прошу собраться и этот год завершить на высоком уровне и выполнить все поручения главы государства», - попросил Сагинтаев.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин сообщил, что высокие темпы ввода жилья (более, чем на 30%) в прошлом году показали Южно-Казахстанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская.

«Это создало задел нам и в целом мы обеспечили средний уровень ввода жилья с превышением на 6,2% по сравнению с 2016 годом. В то же время, отдельные регионы еще раскачиваются, и первый год реализации программы «Нурлы жер» показал, что еще не везде поняли важность этой программы. Я надеюсь, что наши коллеги сделают соответствующие выводы, и мы совместными усилиями в 2018 году выйдем на все плановые показатели», - выразил надежду Мамин.