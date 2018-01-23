Замерзающих пассажиров спасли из сломанного автобуса

Сотрудники Центра медицины катастроф КЧС министерства внутренних дел Казахстана спасли замерзающих пассажиров из сломанного автобуса в Актюбинской области. Автобус находился на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе, сообщает «Центр медицины катастроф» комитета по ЧС.

«Междугородный автобус 21 января остановился из-за технической неисправности на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе, следовавшем по маршруту Шымкент-Уфа, было 53 пассажира и 3 водителя. Место поломки находилось в 30 километрах от трассового медико-спасательного пункта «Калыбай», бригада которого и была направлена для спасения пассажиров. Ситуация усугублялась 20-градусным морозом, поэтому помощь требовалась незамедлительно», - говорится в сообщении.

Тремя рейсами медико-спасательного реанимобиля были эвакуированы все 56 человек: сначала в трассовый пункт, затем – в ближайший пункт обогрева. Эвакуированы 47 граждан Узбекистана – среди них есть женщины и дети, – трое казахстанцев и шестеро граждан России.

Ранее 18 января загорелся пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области. 52 человека погибли на месте, все они были гражданами Узбекистана. По данным МВД Казахстана, к возгоранию автобуса могло привести использование «бензинового источника открытого огня в салоне».

Во вторник министерство по ЧС Узбекистана рекомендовало жителям Узбекистана, планирующим выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте.