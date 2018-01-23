Гражданам Узбекистана рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан из-за сильных морозов

Министерство по ЧС Узбекистана рекомендует жителям Узбекистана, планирующим выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте.

По данным комитета по ЧС министерства внутренних дел Казахстана, в Кызылординской, Костанайской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях из-за усиления ветра и тумана в ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение.

На территории Кызылординской области с 23 по 24 января местами сохранится северо-восточный, восточный ветер 15-20 м/с, местами туман. В Костанайской области сутки 23 января местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с. В Атырауской области во вторник, по прогнозам синоптиков, ожидается туман, усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

В центральных областях Казахстана ожидается переменная облачность, без осадков, на большей территории порывистый ветер. В Акмолинской области порывистый ветер, температура днем будет в пределах −30-33°C, ночью −37-40°C, на севере региона днем ожидается −28-31°C, ночью −37-40°C. В Карагандинской области ожидается переменная облачность, без осадков, порывистый ветер, температура днем составит −26-29°C, ночью −31-35°C, на юге региона днем ожидается −17-20°C, ночью −20-25°C.