В 2018 году Казахстан ожидает 900 тысяч транзитных пассажиров

В этом году Казахстан ожидает перевезти 900 тысяч транзитных пассажиров, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Он также сообщил, что в целом, за последние 8 лет, их число выросло более чем в 30 раз.

«Перед отраслью стоит задача по увеличению количества транзитных авиапассажиров к 2020 году до 1,6 млн. человек. За последние 8 лет, с 2010 по 2017 год, количество транзитных пассажиров казахстанских авиакомпаний выросло более чем в 30 раз – с 20 до 620 тысяч пассажиров в год», - рассказал Касымбек, отметив, что ключевые пассажиропотоки транзитом через Казахстан наблюдаются из Китая в Европу, Турцию, Россию и Украину, между Европой и Южной Кореей, из Украины в Узбекистан и Индию.

«За 2017 год перевезено 620 тысяч транзитных авиапассажиров, в 2018 году ожидается 900 тысяч транзитных пассажиров», - сообщил министр.

Он также напомнил, что с начала 2017 года иностранными и казахстанскими авиакомпаниями открыты 10 новых международных авиамаршрутов из Астаны в Дели, Варшаву, Хельсинки, Будапешт, Пекин, Ереван, Киев, Батуми, Минеральные Воды и Сиань. В текущем году казахстанские авиакомпании планируют открыть рейсы из Астаны в Тюмень, Краснодар, Вильнюс, Томск, Челябинск, Сочи, Батуми, Душанбе, а иностранные, в числе которых Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, Ангара, Аэрофлот - рейсы Рига – Алматы, Дубаи – Алматы, Дубаи – Актау, Красноярск – Алматы, Москва – Кызылорда.

Между тем несколько авиакомпаний ушли из Казахстана из-за повышения услуг аэропортов.