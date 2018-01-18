Кризис авиаперевозок: повышение услуг аэропортов может привести к росту цен на билеты

Приказ министра национальной экономики, подписанный еще летом 2017 года об отмене регулирования цен на услуги аэропорта для международных рейсов неприятно удивил отечественных авиаперевозчиков. Казахстанские аэропорты подняли цены на свои услуги, а в столице и вовсе рост произошел до 100 процентов. Все это стало причиной ухода из Казахстана ряда авиакомпаний, а в будущем это может сказаться на частоте рейсов отечественных перевозчиков и ценах на билеты, заявили в четверг они на пресс-конференции в Астане.

«В июне 2017 года государство отменило регулирование цен на международные рейсы, которые вводят аэропорты. Это привело к бесконтрольному увеличению аэропортовых тарифов в Казахстане для международных рейсов. Наряду с высокими ценами на авиатопливо, две иностранные авиакомпании отменили рейсы, еще несколько сокращают частоту полетов», - сообщил региональный менеджер ИАТА по Центральной Азии Джордан Карамалаков.

По его словам, у государственных органов существует «формальная процедура реагирования на жалобы о завышенных ценах», кроме того, отсутствует четкая и прозрачная методика определения, являются эти цены монопольными или нет. Вместе с тем, цены на внутренние перевозки продолжают регулироваться на основании методики, определенной в начале столетия, с которой авиаперевозчики не согласны.

Исполнительный директор по финансам авиакомпании «Эйр Астана» Ибрахим Жанлыел также подчеркнул, что в связи с такой ситуацией существует риск остановки развития маршрутной сети из Астаны и сокращение полётов.

«Хотелось бы напомнить, что за последние годы многие авиакомпании — KLM, Austrian airlines, Asiana отменили свои рейсы в Астану, авиакомпания LOT недавно сократила количество рейсов, Finn Air, начавшая полеты летом прошлого года, приостановила свои рейсы уже через два месяца. Представители авиакомпании проинформировали, что полеты на 2018 год будут пересмотрены. Перевозчикам Etihad, Air arabia также пришлось сократить свои рейсы, British airways, даже лоукостер «Победа» приостановили свои полеты в Казахстан. Все это говорит о наличии экономических проблем», - рассказал он.

По мнению Жанлыеля, руководство столичного аэропорта избрало «довольно недальновидный подход для получения прибыли — путем увеличения тарифов, проигнорировав экономические проблемы, с которыми сталкиваются авиакомпании».

«Я не удивлюсь, если некоторые авиакомпании начнут откладывать свои планы по увеличению рейсов, пересматривать выполнение действующих или даже приостановят свои рейсы в результате повышения тарифов в аэропорту города Астаны», — подчеркнул представитель «Эйр Астаны».

Он также добавил, что подобная ситуация с отменой регулирования цен целесообразна только в тех странах, где в городе имеется несколько аэропортов, а не один.

Если говорить о тарифах, с нового года, например, аэропорт Актобе за использование наземных источников питания поднял тарифы с 9 до 29 тысяч тенге, ряд других тарифов повышен на 15%.

«Для сравнения возьму аэропорт в Атырау. Поднялись тарифы на услуги, которыми неизбежно пользуются авиакомпании: встреча, выпуск самолетов, обеспечение ГСМ повысились на 18%, обслуживание пассажиров - на 20%, наземный источник питания на 50%, уборка салона - на 224%. Наряду с тем, что с прошлого года увеличены цены на авиатопливо, это может повлечь за собой увеличение тарифов для пассажиров», - подчеркнул он.

Тему продолжил Карамалаков: «Караганда увеличила тарифы на взлет-посадку на 8%, Усть-Каменогорск – на 5,9%, Астана – на 30%. Авиационная безопасность была увеличена в аэропорту Караганды на 8,5%, Усть-Каменогорске – на 20%, в Астане – на 100%, Алматы – на 87%».

Представители авиакомпаний заверили, что неоднократно обращались в правительство, а 3 января премьер-министр Бакытжан Сагинтаев получил письмо от регионального вице-президент IATA по Европе, где четко указывается, какие «принципы ИКАО нарушены этим приказом», что стало четвертой попыткой изменить ситуацию.

«Еще один момент— три года назад правительство признало аэропорты субъектами естественных монополий вместе с электро, водо и тепло снабжением для населения. Эти четыре проекта были даны Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы провести консультационные процессы. Все три процесса прошли быстро, там завершена разработка нормативного регулирования, только задержались аэропорты. В прошлом году документы были подписаны, определен уважаемый международный консультант для проведения этого анализа. Стоимость этого процесса — 500 тысяч евро. Сейчас этот проект практически сводится на нет. Он должен был завершиться в первом квартале 2018 года и иметь научно-обоснованную международно-согласованную систему определения тарифов аэропортов. Сейчас на этом поставлен крест. И кроме скандала ничего больше ждать не можем, поскольку невозможно, чтобы часть деятельности одного аэропорта регулировалась, а другая – нет», - также рассказал Карамалаков.

В этой связи авиаперевозчики просят правительство о двух вещах – дать возможность международному консультанту завершить свою работу и представить итоговые рекомендации, а министерству национальной экономики – отменить приказ об отмене регулирования тарифов аэропортов на международные рейсы. В противном случае, это может повлечь увеличение цен на билеты.