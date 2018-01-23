Пять казахстанских авиакомпаний имеют право на выполнение полетов в Европу

С пяти казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Касательно безопасности полетов, сегодня с казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Уже пять отечественных авиакомпаний – Air Astana, СКАТ, COMLUX-KZ, Kaz Air Jet и Prime Aviation имеют права на выполнение полетов в Европу», - сообщил Касымбек.

Он также рассказал, что с 22 ноября по 30 ноября 2017 года комиссией ИКАО был проведен аудит по авиационной безопасности, который представляет собой комплексную проверку системы безопасности аэропортов.

«Экспертная оценка проводится по 480 вопросам, тогда как во время прохождения аудита 2009 года проверка осуществлялась по 299 вопросам, что говорит об ужесточении требований ИКАО в вопросах авиационной безопасности. По предварительным оценкам экспертами ИКАО отмечается значительный прогресс Казахстана и ожидается, что мы серьезно улучшим показатели в их рейтинге. Официальные результаты будут опубликованы 1 февраля 2018 года», - проинформировал он.