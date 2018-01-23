Она будет базироваться на британской модели
Предложено создать нацкомпанию по контролю и надзору в области гражданской авиации
Искандер Салиходжаев

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство по инвестициям и развитию предлагает создать в Казахстане национальную компанию по контролю и надзору в области гражданской авиации. Она будет работать по британской модели и будет подотчетна профильному ведомству, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству по инвестициям и развитию. Часть инспекторов перейдут в национальную компанию, за министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международные отношения», - рассказал Касымбек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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