Предложено создать нацкомпанию по контролю и надзору в области гражданской авиации

Министерство по инвестициям и развитию предлагает создать в Казахстане национальную компанию по контролю и надзору в области гражданской авиации. Она будет работать по британской модели и будет подотчетна профильному ведомству, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству по инвестициям и развитию. Часть инспекторов перейдут в национальную компанию, за министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международные отношения», - рассказал Касымбек.