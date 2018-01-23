ЮНИСЕФ: около 75% казахстанцев поддерживают насилие при воспитании детей

Представитель детского фонда ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный подвел итоги исследования, проведенного совместно с уполномоченным по правам человека с 2010 по 2016 год. Согласно полученным данным, около 75% населения Казахстана поддерживают применение насильственных методов дисциплинирования детей, сообщает Казинформ.

«В Казахстане в 2016 году совместно с уполномоченным по правам человека мы провели исследование по этой теме и выявили, что около 75% населения Казахстана поддерживают применение насильственных методов дисциплинирования детей. Это больше, чем половина населения, это социальная норма, то есть в обществе наблюдается толерантное отношение к насилию в отношении детей», - сказал представитель ЮНИСЕФ.

Кроме того, казахстанские дети сталкиваются с насилием, как дома, так и в интернатах, школах и на улице.

По словам Оксамитного, ЮНИСЕФ высоко оценивает ту работу, которая проводится в Казахстане по защите прав детей. Он также добавил, что в прошлом году вышел глобальный отчет ЮНИСЕФ в отношении детей, где были приведены такие цифры - три четверти детей в мире в возрасте от двух до четырех лет, это около 300 млн детей, испытывают психологическую агрессию или физическое наказание у себя дома.

«Шесть из десяти годовалых детей в тридцати странах, где было проведено исследование, регулярно подвергаются насильственной дисциплине. Почти четверть годовалых детей встряхивают в качестве наказания и почти одного из десяти бьют», - резюмировал Оксамитный.