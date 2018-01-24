​Голландский суд отменил арест активов Национального фонда Казахстана - Минюст

Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд, которые находились на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon, сообщает в среду пресс-служба Минюста.

«Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны», - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении подчёркивается, что ранее судебные органы Нидерландов уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.

«Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке», - отмечает ведомство.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что по решению Голландского суда Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд. Причиной заморозки стали судебные разбирательства страны с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные тяжбы между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения, и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати и других участников процесса о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Минюст также подчёркивал, что Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

Подробнее о позиции казахстанской стороны можно прочесть здесь.