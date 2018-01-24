Назарбаев наградил орденом «Достық» посла России, завершающего свою миссию

Михаил Бочарников проработал в Казахстане более 11 лет
В связи с завершением дипломатической миссии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Казахстане Михаила Бочарникова, Нурсултан Назарбаев встретился с ним и наградил орденом «Достық», передает пресс-служба Акорды.
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