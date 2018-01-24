Михаил Бочарников проработал в Казахстане более 11 лет
Назарбаев наградил орденом «Достық» посла России, завершающего свою миссию
фото пресс-службы Акорды

В связи с завершением дипломатической миссии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Казахстане Михаила Бочарникова, Нурсултан Назарбаев встретился с ним и наградил орденом «Достық», передает пресс-служба Акорды.

«Вы проработали послом России в Казахстане 11 лет. Отношения между Казахстаном и Россией укрепились за эти годы. Мы отметили 25-летие установления наших дипломатических связей. Развивается межрегиональное сотрудничество, визиты и встречи на высшем уровне стали интенсивными. Наше партнерство является примером межгосударственных отношений, - сказал Назарбаев. «На международном уровне мы поддерживаем друг друга. Во время моего визита в США я акцентировал особое внимание на вопросе российско-американских отношений», - добавил президент Казахстана.

В свою очередь Михаил Бочарников подчеркнул значение Казахстана «в обеспечении международного мира и безопасности».

«Более 11 лет работы в Казахстане оставили чувства благодарности Вашей стране», - сказал Бачарников.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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