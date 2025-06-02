В СБУ утверждают, что повреждены более 40 российских самолетов
Украина нанесла удары по военным аэродромам России в пяти регионах
Поселок Средний, Иркутская область, скриншот из видео, Reuters

В воскресенье украинские дроны поразили несколько военных аэродромов в пяти регионах России, сообщает Русская служба ВВС. В результате масштабной атаки повреждены более 40 самолетов, утверждают в СБУ. Минобороны России подтвердило факт украинской атаки на российские военные аэродромы.

По данным Службы безопасности Украины, в результате атак украинских беспилотников на авиабазах России поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет.

По данным Минобороны России, атакам беспилотниками подверглись военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом ведомство утверждает, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, а на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание «нескольких единиц авиационной техники».

Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, добавили в Минобороны и сообщили, что некоторые участники атаки задержаны. По некоторым данным, дроны были запущены с территории России – они вылетали из грузовиков.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», - написал в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, дроны атаковали «военную часть в поселке Средний». Это населенный пункт около поселка Усолье-Сибирская, рядом с которым расположена авиабаза «Белая».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также подтвердил атаку дронов по территории региона. По предварительным данным, в Мурманской области водитель грузовика задержан и дает показания.

Эту операцию готовили полтора года, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «"офис" операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей». Также он сообщил, что всего в операции было использовано 117 дронов.

Между тем губернатор Рязанской области России Павел Малков заявил, что налет украинских беспилотников продолжается. По его утверждению, последствия пока ограничиваются поврежденными автомобилями и выбитыми стеклами в нескольких жилых домах в Рязани.

А многочисленные российские Telegram-каналы и местные власти сообщают о работе ПВО и взрывах над Курском, Рязанью, в районе Воронежа и Липецка. Тревога была объявлена также в Ивановской области, в Волгоградской области, на которую дроны летят через Ростовскую область. Также тревога опасности атаки беспилотников была объявлена в Тульской области.

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