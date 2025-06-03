Россия и Украина вновь не смогли договориться о перемирии

В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Как сообщает Русская служба ВВС , Москва и Киев смогли договориться только о новых гуманитарных мерах, но до перемирия дело снова не дошло.

Провести второй раунд предложила Россия. Но до последнего момента оставалось неясно, состоится ли он в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров также предложил Киеву подготовить черновики меморандумов с условиями возможного перемирия. Украина передала документы еще на прошлой неделе, а Россия же отказалась это делать заранее, пообещав представить свои предложения уже на встрече. Это и стало причиной того, что была неопределенность в том, состоится ли встреча.

По данным российских СМИ, встреча продолжалась 2,5 часа. Переговоры же делегаций в итоге продлились чуть больше часа. Но единственным конкретным итогом встречи стали договоренности по гуманитарным вопросам: стороны договорились о новом масштабном обмене военнопленными по формуле «всех на всех». Он коснется молодых людей младше 25 лет и тяжелобольных и тяжелораненых. По словам помощника президента России Владимира Мединского, под обмен могут попасть больше тысячи человек.

Стороны также договорились об обмене телами погибших военных. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что речь идет о формате «6 000 на 6 000». Мединский же заявил, что на следующей неделе Россия «в одностороннем порядке» передаст украинской стороне 6 тыс. «замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров», чтобы их могли «по-человечески похоронить».

Ни Украина, ни Россия не отчитываются о масштабе своих потерь. В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил о более чем 45 тыс. погибших украинских военных. В списке убитых российских военных, который Би-би-си ведет совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров, сейчас большее 110 тыс. имен, известных из открытых источников. Реальное число потерь с российской стороны может быть от 170 тыс. до 246 тыс. человек.

Также делегации двух стран обсудили возвращение на родину украинских детей, в похищении которых Киев обвиняет Москву. Умеров сообщил, что российской стороне передали список из нескольких сотен детей, находящихся в России и на оккупированных территориях. Мединский уточнил журналистам, что в списке 339 имен. Но в Москве не считают этих детей похищенными.

«Если появляются родители, мы их возвращаем. И на самом деле их десятки. Надо еще разобраться, из этого полного списка в 339 фамилий, мы обязательно будем заниматься, сколько из них на самом деле находятся в России, а сколько, может быть, находятся на территории Донбасса и Новороссии и никуда не пропадали», - сказал Мединский.

А договориться о прекращении боевых действий и о мирном соглашении России и Украине снова не удалось. Представители украинской делегации сообщили журналистам, что получили российский меморандум, и теперь Киев возьмет паузу для изучения предложений Москвы.

По данным информагентств, опубликовавших этот меморандум через несколько часов после встречи, Россия требует, чтобы Украина признала российский суверенитет над пятью оккупированными регионами (в том числе не до конца захваченными Херсонской и Запорожской областями), отказалась от вступления в любые военные союзы, ограничила размер своей армии, признала русский государственным языком и поддержала отмену санкций против России. А на прекращение огня Россия готова согласиться лишь в двух случаях: немедленный отвод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на согласованное с Россией расстояние или полный отказ Украины от внешней военной поддержки, остановка мобилизации, отмена военного положения и проведение выборов президента и парламента.

На многие из этих требований Украина ранее отвечала отказом. В своем же меморандуме Украина настаивает на полном прекращении огня, разработке гарантий безопасности с участием международного сообщества, после чего Киев готов способствовать поэтапному снятию санкций с России, но с возможностью возобновления. Также Киев хочет провести переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в конце июня с возможным участием президента США Дональда Трампа.