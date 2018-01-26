В Казахстане четверть уголовных дел прекращается из-за необоснованного вовлечения граждан в уголовный процесс

В Казахстане в настоящее время четверть уголовных дел прекращается по реабилитирующим основаниям, по которым граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс. Кроме того, рост рецидива среди осужденных, состоящих на пробационном контроле вырос в 4 раза. Об этом информировала пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в сообщении по итогам расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры, на котором были обсуждены итоги работы за прошедший год и определены задачи на предстоящий период.

«Имеет место рост рецидива среди осужденных, состоящих на пробационном контроле в 4 раза (с 248 до 938), но по данному направлению нет конкретных мероприятий», - заявил генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров. Кроме того, несмотря на снижение тюремного населения, ежегодно растет число обращений осужденных на 26 %, что связано с системными проблемами и высоким уровнем коррупции в уголовно-исполнительной системе.

«Вместе с тем, в настоящее время четверть уголовных дел прекращается по реабилитирующим основаниям, по которым граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс. В этой связи Кожамжаров потребовал от прокуроров усилить надзор в ходе досудебного расследования», - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

«Ни одно следственное действие, ограничивающее права и интересы граждан не должно оставаться вне поля зрения прокурорского надзора. Главным показателем эффективности прокурора будет защита конституционных прав граждан», - сказал генпрокурор.

Кроме того он поручил обеспечить качественный подход к поддержанию гособвинения в суде для полного и всестороннего исследования обстоятельств дела.

«В социально-экономической сфере первостепенным является принятие мер по защите прав и законных интересов граждан, не способных самостоятельно защитить себя, неограниченного круга лиц, а также когда это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни людей и безопасности государства», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Ключевой задачей остается качественное рассмотрение жалоб и заявлений граждан. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Нужно знать, где нарушаются права и своевременно реагировать», - потребовал Кожамжаров. В этой связи Генпрокурор подписал соответствующее распоряжение, которым обязал своих заместителей, руководителей Служб и территориальных прокуроров лично разъяснять гражданам причины отказа в удовлетворении обращений.

«Обществу нужен прокурор, умеющий принимать на себя ответственность, доступный для граждан, активный в деле укрепления законности и с безупречной репутацией», - в заключении сказа Кожамжаров.