​Суд отклонил иск к Мининформации об отказе предоставлять данные о получателях госинформзаказа

В сентябре министерство информации и коммуникаций отказалось предоставлять информацию на запрос Северо-Казахстанского правового медиа-центра о назначении средств информационного государственного заказа, опираясь на 3 подпункт 16 пункта 11 статьи закона «О доступе к информации». Его объём составил более 2 млрд тенге, которые должны были пойти на производство теле- и радиопродукции примерно по 30 тематическим направлениям. В ведомстве заявили, информация о получателях государственного заказа имеет «ограниченный доступ», однако причина её ограничения не была объяснена.

По словам Окремовой, суд отклонил иск её фонда с формулировкой, что эта информация «нарушает законные права и интересы физических лиц». «Каким образом - он не пояснил. Но до этого свои аргументы высказывали представители министерства, и они были просто фееричны. Оказывается, если общество узнает, какие негосударственные СМИ получают деньги из бюджета, это может снизить доверие к ним и ухудшить их имидж. А, соответственно, - ухудшить отношение общества к госзаказу. А еще СМИ, которые не получают госзаказ, могут оказывать давление на комиссию, ее распределяющую», - написала она на своей странице в Facebook.

Фонд намерен оспорить решение после его вступления в силу через 10 дней. «Мы, безусловно, хотим подавать апелляцию и дойти до Верховного суда, если будет необходимо. Мы также хотим оспорить решение судьи о проведении процесса в закрытом режиме. На первый процесс пришло очень много журналистов, и я думаю, что обществу было бы полезно узнать, каким образом рассматриваются подобные дела. Но, к сожалению, судья объявил процесс закрытым, что мы тоже считаем совершенно неправильным», - подчеркнула Окремова.