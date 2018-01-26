Авиакомпания airBaltic запустит рейс Алматы-Рига в конце апреля

Латвийская авиакомпания airBaltic 29 апреля 2018 года откроет маршрут летнего сезона Алматы - Рига. Полёты будут осуществляться трижды в неделю. Стоимость билета в одном направлении будет начинаться от 159 евро, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться на новых самолётах Bombardier CS300, их продолжительность составит примерно 5 часов 45 минут.

«В настоящее время мы являемся первой североевропейской авиакомпанией, которая будет предлагать прямые рейсы в Алматы – динамичный город в сердце Казахстана. Маршрут Рига-Алматы станет вторым по длительности среди наших полетов. Мы рады предложить казахстанским пассажирам новое и захватывающее направление в сердце Балтии, а также улучшить сообщение между Казахстаном и сетью маршрутов airBaltic, охватывающей страны Балтии, Европу, Скандинавию, Россию и Ближний Восток», - отметил исполнительный директор компании Мартин Гаусс.

airBaltic – авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с 60 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Она была основана в 1995 году. Главным акционером является Латвийское государство, которому принадлежат 80,05% акций. Флот airBaltic насчитывает 30 самолетов: 7 Bombardier CS300, 12 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400Next Gen.