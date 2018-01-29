Первые беспилотные автомобили могут появиться на дорогах уже в 2021 году
​PwC ожидает перехода крупных мегаполисов на беспилотный транспорт к 2040 году
Фото с сайта financialtribune.com

К 2040 году в крупных городах появятся полностью автономные, не требующие вмешательства водителя транспортные системы. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании PwC, посвящённом развитию искусственного интеллекта, сообщает в понедельник Коммерсант.

Авторы исследования полагают, что первые беспилотные автомобили, которые будут требовать вмешательства водителя лишь при определенных ситуациях, должны появиться на дорогах в 2021 году.

По данным издания, министерство транспорта России уже готовит поправки к законодательству о допуске на российские автодороги беспилотных машин. Если таких авто будет много, то администрация города может постепенно отказаться от барьерных ограждений и дорожного освещения, считают в ведомстве. Страховщики относятся к беспилотникам скептически, такие авто появятся в России только через 20 лет. За рубежом допустить их на дороги в общий поток автомобилей власти пока не решаются.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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