​МВД дадут больше полномочий по профилактике правонарушений, связанных с религией

В Казахстане повысят требования к проведению религиозных обрядов, запретят участие в них детей до 16 лет без сопровождения взрослых, а также расширят полномочия министерства внутренних дел по профилактике правонарушений, связанных с религиозной деятельностью. Нормы нового законопроекта в понедельник презентовал в мажилисе глава профильного ведомства Нурлан Ермекбаев.

«Полицейские смогут устанавливать гласное наблюдение за подозрительными лицами, которые проявляют предпосылки к совершению преступлений или правонарушений, в том числе, выносить им официальные предостережения в случае, если их действия создают условия для совершения административных правонарушений. Если их действия могут привести к более тяжким правонарушениям, то полиция может ставить таких лиц на криминалистический учет, а также проводить для этого необходимые следственные действия», - рассказал Ермекбаев.

При этом он подчеркнул, что данная норма вносится в таком виде для того, чтобы «не привлекать сразу людей к уголовной или административной ответственности», а сначала иметь возможность «вынести административное предостережение».

Кроме того, документом предлагается повысить требования к проведению богослужений, религиозных обрядов, церемоний и собраний с участием несовершеннолетних.

«Предлагается нормативно закрепить, чтобы детей и подростков, не достигших 16 лет, не привлекали к обрядам и церемониям без сопровождения одного из родителей или совершеннолетних близких родственников или законных представителей, а также при возражении одного из родителей», - подчеркнул министр.

Более того, Минрелигий предлагает запретить религиозные обряды и церемонии по заключению или прекращению брака вне культовых зданий.

«Изначально законопроектом был предусмотрен запрет на совершение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака в отношении других лиц без предоставления свидетельства о заключении брака, выданного регистрирующим органов. Но в ходе процедуры согласования законопроекта эта норма была доработана. Незаконное бракосочетание, в том числе, с несовершеннолетним лицом, часто проводится среди представителей деструктивных религиозных течений вне культовых зданий и учреждений. Как известно, такие брачные союзы расторгаются простым устным заявлением мужчины, в результате молодые женщины остаются с малолетними детьми без средств к существованию. Кроме того, есть случаи, когда женщин передают от одного мужчины другому», - объяснил он.