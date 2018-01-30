Электронная торговая площадка по продаже газа начнет работать с 2019 года

Электронные торговые площадки по продаже сжиженного газа заработают в Казахстане с 1 января 2019 года, а не как ранее планировалось – с 1 января 2018 года. Причем, на первом этапе на них собираются продавать 20% газа. Во вторник в мажилисе презентовали соответствующий законопроект «О газе и газоснабжении».

«В рамках проводимой политики по цифровизации и снижению административных ограничений для бизнеса, необходимо либерализовать оптовое ценообразование на сжиженный газ на внутреннем рынке посредством проведения оптовых торгов через электронные торговые площадки (ЭТП - V). Разработанные нами поправки предполагают поэтапное внедрение данного механизма с 1 января 2019 года», - сообщил коллегам один из разработчиков законопроекта депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов, отметив, что на весь газ, продаваемый через ЭТП, не будет распространяться утверждаемая министерством энергетики предельная оптовая цена.

На первом этапе через ЭТП предлагается реализовывать порядка 20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок, с последующим поэтапным повышением указанной доли. Кроме того, предполагается, что покупателями газа на ЭТП на первом этапе могут быть только газосетевые организации, а впоследствии и крупные промышленные предприятия, владельцы сетей авто газозаправочных станций и газонаполнительных пунктов. Однако это произойдет поэтапно со второго полугодия 2020 года.

«В результате предлагаемых поправок ко второму полугодию 2021 года государственное регулирование оптовых цен сохранится только на сжиженный газ, реализуемый населению через групповые резервуарные установки, а также для предприятий нефтехимии, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью», - пояснил депутат.

Кроме того, после завершения переходного периода, а это второе полугодие 2021 года, для снижения административной нагрузки на бизнес законопроектом предусматривается отмена института аккредитации газосетевых организаций.

Внедрение ЭТП депутаты объясняют тем, что в стране установлена предельная оптовая цена на сжиженный газ в размере 43 345 тенге за тонну с учетом НДС, которая «формирует существенную ценовую разницу по сравнению с оптовыми ценами в приграничных регионах соседних стран». Так, например, в приграничных областях России его стоимость составляет 135 709 тенге, в Таджикистане - 157 625 тенге, в Афганистане - 175 500 тенге.

«Такая заниженная оптовая цена стимулирует его незаконный экспорт, нередко приводящий к возникновению дефицита на внутреннем рынке», - подчеркнул Измухамбетов.

В то же время розничные цены на сжиженный газ в Казахстане, а они составляют около 122 тысяч тенге за тонну, значительно выше оптовых, и лишь незначительно уступают розничным ценам в соседних странах.

«В результате наши заводы работают в убыток, поставляя газ на внутренний рынок. Только за текущий год общий убыток казахстанских производителей сжиженного газа составил более 48 млрд. тенге», - проинформировал он.

Вместе с тем, потребление на внутреннем рынке существенно возросло после дерегулирования цен на нефтепродукты. Только за последние четыре года потребление газа выросло практически вдвое. Доля газа, поставляемого на внутренний рынок отечественными производителями (за исключением газа ТШО) выросла с 41% до 72%.

«Подобный рост спроса значительно превышает общую тенденцию потребления энергоносителей в стране. Сохранение данной тенденции приведет к дефициту сжиженного газа уже в 2019 году. Это, в свою очередь, приведет к необходимости импортировать сжиженный нефтяной газ по рыночным ценам, что может привести к значительному росту розничных цен», - объяснил причину разработки законопроекта депутат.

В свою очередь вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев заверил, что продажа газа через биржи не приведет к повышению цен. Возможны лишь временные колебания.

«Сжиженный газ на сегодня активно используется автолюбителями. Если посмотрим розничную цену в Астане - 73 тенге за литр, если перевести это в тонны - это более 120 тысяч тенге за тонну при оптовой цене в 38 тысяч тенге. То есть благодаря данному законопроекту мы полагаем, что заводы будут продавать газ по аукционной цене, автозаправочные станции и вообще все желающие, когда мы поэтапно перейдём, будут заходить и покупать напрямую на заводах. Поэтому мы считаем, что негативного влияния на цену здесь ожидать не стоит. Возможны краткосрочные повышения, но при этом рынок будет сбалансирован благодаря спросу и предложению», - сказал вице-министр.