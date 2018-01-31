Поправки в законодательство о деятельности НПО в первом чтении одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций». Как сообщил депутатам министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, документ регулирует деятельность неправительственных организаций в сфере государственного социального заказа.

«В сфере НПО занято более 29 тысяч человек. В стране сформированы действенные механизмы поддержки негосударственного неправительственного сектора - это государственный социальный заказ, грантовое финансирование и премии. Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и 5 законов. Основные положения проекта закона направлены на улучшение реализации госсоциального заказа», - рассказал министр.

В первую очередь, документом обозначены единые подходы процесса формирования госсоцзаказа на основе изучения и анализа потребности целевых групп, предложений НПО. «В настоящее время госорганами используются различные подходы к формированию тем и сумм госсоцзаказа, в том числе без учета потребности целевых группу. В рамках законопроекта предлагается ввести понятие «формирование госсоцзаказа». Процесс формирования будет определен подзаконными актами и будет предусматривать учет потребностей населения», - пояснил Ермекбаев.

Нововведением является предоставление возможности гражданам и НПО активно участвовать в данном процессе, направляя свои предложения в соответствующие госорганы. При этом информация о реализации всех соцпроектов НПО об оценке результатов госсоцзаказа также будет доступна общественности.

Кроме того, планируется внедрение оценки результатов госсоцзаказа, которая позволит определить эффективность проекта и степень удовлетворенности населения качеством услуг. Планируется, что оценка будет проводиться непосредственно после окончания проектов в два этапа.

«На первом этапе будет проходить сбор информации. А на втором - анализ полученных данных. В зависимости от характера проекта оценка может быть внутренней и внешней (…). Механизм проведения оценки будет определен в правилах по формированию, мониторингу и оценки результатов госсоцзаказа», - продолжил рассказывать министр.

Вместе с тем разработчик предлагает ввести единые требования или стандарты госсоцзаказа качеству, условиям, критериям, содержанию, критериям оценки результатов соцпроектов оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа».

«Министерством проанализирован весь спектр услуг, оказываемых в рамках госсоцзаказа. Предлагается несколько видов стандартов госсоцзаказа, в частности, организация работы центров, консультационные, исследовательские. Информационные, методические услуги. Введение стандартов позволит повысить качество услуг, оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа и уровень их профессиональной подготовленности», - считает Ермекбаев.

Также документом улучшается механизм присуждения премий и грантов, которые будут присуждаться НПО и уточняются направления реализации госсоцзаказа, предоставление грантов и присуждение премий. В частности, добавляется новое направление «содействие развитию гражданского общества», в том числе повышению устойчивости и укреплению потенциала НПО.

«Еще один блок изменений в проекте закона касается оптимизации перечня НПО, предоставляющих сведения в уполномоченный орган. Сегодня все НПО, а их более 50 тысяч, обязаны ежегодно предоставлять отчетность в министерство. С введением данной нормы, количество организаций, которым необходимо предоставлять сведения в базу данных НПО, сократится в 2,5 раза», - заключил министр.