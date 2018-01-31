Страны ЕАЭС изменят нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014, подписанного 23 декабря 2014 года». Документ предусматривает изменение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-участниками союза.

«До подписания протокола, норматив у Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения составлял 7,11%, 85,32% и 1,11% соответственно. В целях обеспечения равного подхода к распределению пошлин, главами государств ЕАЭС принято решение о пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, исходя из следующих принципов: во-первых, не учитывать изъятия из единого таможенного тарифа ЕАЭС как Республики Казахстан, так и Республики Армения; во-вторых, пересмотреть норматив Республики Армения на 0,11% за счет нормативов РК и РФ», - рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Учитывая данные принципы, отметил министр, протокол подписан главами государств ЕАЭС со следующими нормативами: Республика Армения – 1,220%, Республика Беларусь – 4,560%, Республика Казахстан – 7,055%, Кыргызская Республика – 1,9%, Российская Федерация – 85,265%.

«Реализация протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, предполагаются условные потери республиканского бюджета, которые составят 1,8 млрд. тенге – в 2017 году и в последующие годы с учетом инфляции составят 1,9 млрд. тенге – в 2018 году и 2 млрд. тенге – в 2019 году. Имеется положительное заключение Республиканской бюджетной комиссии от 21 февраля 2017 года», - подчеркнул Сулейменов, отметив, что таким образом, ратификация и реализация протокола позволит обеспечить «равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлин в бюджеты государств ЕАЭС».