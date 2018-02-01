Рейсы будут выполняться два раза в неделю
Запуск рейса Астана-Вильнюс состоится 27 мая
Фото Жанары Каримовой

Казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая 2018 года начинает полеты по новому направлению Астана-Вильнюс, сообщает комитет гражданской авиации.

«Казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая 2018 года начинает полеты по новому направлению Астана-Вильнюс (Литва). Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Boing 737. В настоящее время началась продажа авиабилетов по данному направлению», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в рамках Х Международной конференции по транспортно-транзитному потенциалу «ТрансЕвразия-2017» комитетом гражданской авиации проведен ряд встреч по вопросам открытия новых авиасообщений. Так авиакомпанией Air Baltic (Латвия) планируется открытие нового международного рейса по маршруту Рига – Алматы. Кроме того, «по информации посольства Румынии рассматривается возможность открытия рейса Астана - Бухарест румынским национальным авиаперевозчиком «Таром».

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
За Назарбаевым предлагают закрепить пожизненное руководство Советом безопасности Казахстана
Новости
В Алматы обнаружен сбежавший из войсковой части солдат-срочник
Новости
​Прокурор Алматы Миразов отправлен в отставку
Новости
В Алматы будут отменены занятия для учеников с 1 по 9 классы
Новости
В Казахстане прогнозируется потепление
Новости
В Алматы отменят субботние занятия для учеников 5-11 классов