Запуск рейса Астана-Вильнюс состоится 27 мая

«Казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая 2018 года начинает полеты по новому направлению Астана-Вильнюс (Литва). Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Boing 737. В настоящее время началась продажа авиабилетов по данному направлению», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в рамках Х Международной конференции по транспортно-транзитному потенциалу «ТрансЕвразия-2017» комитетом гражданской авиации проведен ряд встреч по вопросам открытия новых авиасообщений. Так авиакомпанией Air Baltic (Латвия) планируется открытие нового международного рейса по маршруту Рига – Алматы. Кроме того, «по информации посольства Румынии рассматривается возможность открытия рейса Астана - Бухарест румынским национальным авиаперевозчиком «Таром».