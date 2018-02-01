Мухтара Кул-Мухаммеда назначили депутатом сената парламента

«Указом главы государства Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы назначен депутатом сената парламента Казахстана», - говорится в сообщении.

Мухтар Кул-Мухаммед - доктор юридических наук, академик Академии социальных наук Казахстана родился в 1960 году в городе Чугучак. В 1982 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности журналистика. После чего год работал корреспондент газеты «Темиржолы». С 1983 по 1992 года работал научным редактором, старшим научным редактором, заведующим редакцией философии, права и социологии, ответственным секретарем, заместителем главного редактора главной редакции Казахской энциклопедии. 7 лет работал директором малого предприятия «Атамура», председателем АО «Атамура», президентом издательской корпорации «Атамура».

В мае 2001 года назначен министром культуры, информации и общественного согласия Казахстана. С сентября 2003 года по март 2004 был советником президента, после 2 года был пресс-секретарем президента. С января 2006 года по январь 2007 года был заместителем руководителя администрации президента и пресс-секретарем президента. В январе 2007 года был назначен акимом Кызылординской области.

Кул-Мухаммед работал специальным представителем президента на комплексе «Байконур», с 2008 по 2012 года – министр культуры. С 2012 года является государственным секретарем, с мая 2015 года – советником президента. В 2016 году Мухтар Кул-Мухаммед назначен первым зампредом партии Нур Отан. 1 февраля 2018 года его на этом посту сменил Маулен Ашимбаев.