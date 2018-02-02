В Кыргызстане криптовалюты могут стать легальными в системе госзакупок

Правительство Кыргызстана уже работает со специалистами с целью внедрить возможность использования криптовалют в национальной системе госзакупок, заявил премьер-министр Сапар Исаков на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в пятницу в Алматы.

«Мы хотим применить систему криптовалюты в наших госзакупках. И сегодня мы уже работаем с коллегами. Это, по-моему, тоже будет очень хороший подход, потому что мы не особо рискуем, но когда в госзакупках используются криптовалюты - это тоже снижает уровень коррупции», - сообщил Исаков своим коллегам из других стран.

Скептически к такой инициативе отнесся премьер-министра России Дмитрий Медведев. «Мы не должны замыкаться в рамках национальной модели <…> Давайте к этому внимательно отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны - невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны. Нужно сблизить наши подходы на уровне союза. Я уж не говорю о том, что в идеале по криптоактивам нужно готовить международные конвенции. В противном случае все это будет под совершенно другим углом развиваться и будет выглядеть не вполне понятным и законным», - заявил он.

В работе форума приняли участие премьер-министры Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Казахстана - Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана - Сапар Исаков, России - Дмитрий Медведев, Узбекистана - Абдулла Арипов, а также заместитель премьер-министра Таджикистана - Зокирзода Махмадтоир Зоир.

В октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года.