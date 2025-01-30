Временный расчет таможенных пошлин в рублях между Казахстаном, Россией и Беларусью одобрил сенат

После вступления закона в силу Нацбанк сможет завершить все необходимые процедуры
Тамара Вааль, Астана, Власть
Казахстан временно будет рассчитывать таможенные пошлины с Россией и Беларусью в рублях, так как из-за санкций в долларах это делать невозможно. Соответствующие нормы прописаны в законе «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза», который в одобрил сенат.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые