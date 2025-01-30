Временный расчет таможенных пошлин в рублях между Казахстаном, Россией и Беларусью одобрил сенат

Казахстан временно будет рассчитывать таможенные пошлины с Россией и Беларусью в рублях, так как из-за санкций в долларах это делать невозможно. Соответствующие нормы прописаны в законе «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза», который в одобрил сенат.

«Протоколом предусмотрено введение временного альтернативного порядка погашения встречных обязательств, возникающих при учете и распределении ввозных таможенных пошлин между национальными банками. При этом механизм распределения и учета сумм таможенных пошлин в бюджеты других стран членов союза не изменился», - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

Он отметил, что закон позволит Национальному банку завершить необходимые внутригосударственные процедуры. А внедрение этого метода является временным и необходимо для обеспечения непрерывности перечисления таможенных пошлин в бюджетный доход стран ЕАЭС.

Ранее в мажилисе председатель Национального банка Тимур Сулейменов говорил, что расчеты по таможенным пошлинам с Россией и Беларусью Казахстан в течение двух лет будет проводить в рублях. Это связано с невозможностью проводить расчеты в долларах из-за санкций в отношении данных двух стран.