КНБ подозревает сотрудников Минфина в незаконном майнинге криптовалют

В настоящее время Комитетом национальной безопасности в рамках предварительного следствия расследуются уголовные дела по фактам майнинга криптовалют на серверах в департаментах госдоходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях, сообщает в пятницу пресс-служба комитета.

Уголовные дела против сотрудников министерства финансов по статье 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и статье 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) Уголовного кодекса.

«Противоправная деятельность осуществлялась сотрудниками информационных подразделений комитета государственных доходов министерства финансов. В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников», - сообщает пресс-служба КНБ.

Для майнинга на сервера и компьютеры скрытно устанавливались специальные программы, которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению их работы. Данные программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов, заключает КНБ.