Мир за ночь. 6-7 февраля 2018 года

Президент Аргентины пообещал направить два дополнительных океанографических судна на поиски пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», президент Польши подписал так называемый закон о холокосте, сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy впервые успешно стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту вишневый Tesla Илона Маска, два человека погибли и более 100 пострадали в результате землетрясения в тайваньском городе Хуалянь, понедельничный обвал на американском фондовом рынке не продолжился.

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть в стране Национальный центр по проверке благонадежности иммигрантов в рамках иммиграционной реформы, пишет ТАСС. Министерство внутренней безопасности должно, взаимодействуя с министерством юстиции, Госдепартаментом и разведведомствами, учредить подобный центр в течение шести месяцев. Его основная задача - улучшить процесс обмена между различными ведомствами страны информацией о тех, кто желает переехать в США. Трамп уже неоднократно требовал от Конгресса ужесточить правила въезда в страну иммигрантов. По словам главы Белого дома, цепная миграция (переезд членов семьи мигранта в страну, где он работает) угрожает безопасности и экономике США, «открывает двери для террористов». Он убежден в том, что в результате цепной миграции, а также по визовой лотерее в США переселяются из других стран «худшие представители общества». За последнее десятилетие в страну перебрались 9,3 млн человек по семейным визам. Ежегодно реализация иммиграционной политики обходится американским налогоплательщикам в $300 млрд, подчеркнул Белый дом.

Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал направить два дополнительных океанографических судна на поиски пропавшей подводной лодки ВМС страны «Сан-Хуан», сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из родственниц члена экипажа подлодки Марсела Мояно. Как заявил Макри во время встречи с родственниками моряков с пропавшей подлодки, он собирается задействовать суда «(Виктор) Ангелеску» и «Аустраль». «Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана». Через 15 дней после исчезновения субмарины операция по спасению членов экипажа подлодки была прекращена.

Президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый закон о холокосте, сообщает Коммерсант со ссылкой на AFP. Документ вводит уголовную ответственность за использование формулировки «польские лагеря смерти», отрицание Волынской резни и пропаганду идеологии украинских националистов. Каждый, кто публично приписывает польскому государству или народу ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных нацистской Германией, будет наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет. Теперь президент направит закон на рассмотрение Конституционного суда Польши. Закон еще на стадии парламентской работы вызвал резко негативную реакцию в Израиле и на Украине. Руководство еврейского государства обвинило авторов в покушении на историческую правду, а представители украинской оппозиции потребовали от президента Петра Порошенко публично его осудить.

6 февраля впервые сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида), пишет РБК. Она выведет полезную нагрузку на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом. Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем канале в Youtube. Так как пуск является пробным, единственной полезной нагрузкой Falcon Heavy стал личный электромобиль главы компании Илона Маска — вишневый Tesla Roadster с одетым в скафандр производства SpaceX водителем-манекеном (в будущем в таких скафандрах будут летать астронавты компании). По словам Маска, традиционно во время испытаний в качестве полезной нагрузки используют бетонные блоки. Основателю SpaceX это показалось скучным. Через час после запуска верхняя ступень ракеты достигла высоты 7 тыс. км, сообщил в своем Twitter Илон Маск. «[Ракета] проведет 5 часов в поясах Ван Аллена, а затем попытается произвести финальный прожиг топлива до Марса», — написал основатель SpaceX.​​

По меньше мере два человека погибли и более 100 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 в тайваньском городе Хуалянь, сообщает BBC Русская служба со ссылкой на главу правительства Тайваня Вильяма Лая. «К сожалению, два человека погибли, еще у 114 - легкие или тяжелые травмы», - заявил премьер на экстренном совещании. Как сообщают пожарные, по меньшей мере четыре здания в центре города частично обрушились или получили повреждения. Среди этих зданий - десятиэтажный отель Marshal, расположенный недалеко от центра города, и многоквартирный дом. Внутри по-прежнему остаются люди. Спасателям удалось освободить из двух полуразрушенных зданий 28 человек. Постояльцы отеля подают из окон сигналы с помощью мобильных телефонов, добавил очевидец. Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья. На Тайване часто происходят разрушительные землетрясения - остров находится на границе разлома тектонических плит. В 2016 году жертвами землетрясения на юге острова стали 100 человек.