В четверг в Алматы проверят систему оповещения о ЧС

В департаменте напоминают, что проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
Проверка проводится ежемесячно в первый четверг в 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
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