Сигнал прозвучит в 12:55
В четверг в Алматы проверят систему оповещения о ЧС

8 февраля в 12:55 департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

В департаменте напоминают, что проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

Проверка проводится ежемесячно в первый четверг в 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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