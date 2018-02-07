Карим Кокрекбаев назначен послом в Кыргызстане

Указом Нурсултана Назарбаева Карим Кокрекбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике, сообщает в среду Акорда.

Указом Главы государства Аимдос Бозжигитов освобожден от должности посла в Кыргызской Республике, также сообщается на официальном сайте президента.

Карим Кокрекбаев трудовую деятельность начинал помощником машиниста локомотивного депо станции Чу. В разные годы работал первым заместителем генерального директора ГП «Алматыжелдорэкспедиция», начальником главного управления грузовой и коммерческой работы РГП «Казакстан темир жолы», начальником Алматинской железной дороги, генеральным директором РГП «Международный аэропорт». Также занимал посты акима Мойынкумского района Жамбылской области, вице-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, генерального директора ТОО «ЭйрКазахстанТур», вице-президента, управляющего директора по перевозочному процессу АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы»; главного инженера АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы»; с 2008 года – заместителя акима, с 2009 года – первого заместителя акима Жамбылской области. Возглавлял Жамбылскую область с конца 2013-го по начало 2018 года.