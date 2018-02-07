Карим Кокрекбаев назначен послом в Кыргызстане

В начале января он был освобожден от поста руководителя Жамбылской области
Указом Нурсултана Назарбаева Карим Кокрекбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике, сообщает в среду Акорда.
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