Мир за ночь. 7-8 февраля 2018 года

Коалиция, возглавляемая США, нанесла ответный удар по проправительственным силам в Сирии. Представитель Роскосмоса назвал запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla очень хорошим трюком. Хакерская группа Fancy Bears обвинила правительство Канады в сговоре с WADA.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около полуночи (по местному времени) у восточного побережья Тайваня. Его эпицентр находился в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до девяти человек, пострадали еще 266, при этом 62 человека не выходят на связь и числятся пропавшими, говорится в сводках центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Лондоне сотни пассажиров поезда эвакуировали из-за пожара. Инцидент произошел рядом со станцией Беррилендс. По словам очевидцев, раздались три хлопка, а затем вспыхнуло пламя. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Пентагон сообщил, что коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Согласно их заявлению, сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб «Сирийских демократических сил» 7 февраля. «Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ», — отметили в Пентагоне.

В апреле США нанесли удар крылатыми ракетами по базе Эш-Шайрат в Сирии, назвав это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки человек.

Исполнительный директор по коммуникациям «Роскосмоса» Игорь Буренков назвал запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla очень хорошим трюком и рекламным ходом. «Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они разные для этого устраивают промоакции. Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался. Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно», - заявил Буренков

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Боковые блоки ракеты вернулись на Землю вскоре после старта, а центральный разбился при посадке.

К слову о запущенной в космос Tesla, — американский химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США заявил, что даже если автомобиль сможет избежать столкновения с крупными космическими объектами, то все же будет разрушен радиацией. Как отмечает ученый, в отправленной к Марсу Tesla к органике относится каркас из углеродного волокна и пластмассовые детали. По его мнению, космическая радиация приведет к тому, что машина начнет распадаться на куски.

На сайте хакерской группы Fancy Bears появилось заявление, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, готовившая доклады по допингу в российском спорте, выполняла заказ правительства Канады. По данным хакеров, в феврале 2004 года в Канаде 13 национальных федераций по зимним видам спорта, Национальный олимпийский комитет страны и ряд других организаций начали работу над проектом, получившим название «Завладей подиумом». В 2005 году проект был запущен. Основным его спонсором выступило правительство Канады.

Ранее Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства МОК и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане. WADA в свою очередь назвало хакеров Fancy Bears «преступниками».

На сайте российского МИДа появилось сообщение, что западные СМИ собираются обвинить Россию в кибератаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в Пхенчхане. По данным министерства, подобная информация может быть опубликована такими изданиями, как «Вашингтон пост», «Баззфид», а также «давно имеющими тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании – «Трэтконнект», «Трендмикро», «Есет» и др.».